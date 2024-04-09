Mehmet YOLYAPAR

Ahlatcı Çorum FK – Kocaelispor maçını, değerli dost Ahmet Ahlatcı’nın locasından, oğlum, Bursa’dan gelen damadım ve iki torunumla birlikte izledim.

Galip gelebilseydik harika olacaktı, ama olmadı.

Bütün kalbimle inanıyorum ki, takımımız play-off’a kalacak. Bizim arzumuz, ligi 3. sırada bitirip doğrudan play-off finalini oynaması…

Eski bir Güneşsporlu olarak, 1967 yılındaki kuruluşundan beri Çorumspor’un tutkulu taraftarlarından biriyim. 1970 yılından itibaren gazeteci olarak yakın takipçisiyim. Sonraki yıllarda yönetici olarak da sorumluluklar üstlendim.

İyi bir Çorum milliyetçisi olunca, Çorum’u temsil eden spor kulübünün koyu taraftarı olmak da son derece doğal elbette.

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Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçında, diğer bazı maçlara göre seyirci sayısı da, tezahürat da daha fazlaydı, ama böylesine bir “kader” maçını kazanmayı sağlayacak “sahadaki 12. adam” seviyesinin çok çok uzağındaydı.

Bayram tatili nedeniyle dışarıdan gelip bu maçı izleyen bazı “futbolu bilen” dostların yorumları da, benim tespitimi doğrular nitelikte.

İstanbul’dan bir televizyon sunucusu dost dedi ki: “Kocaeli taraftarı hiç susmadı, bunu doğal karşılamak gerekir. Deplasman taraftarı daima ateşli ve heyecanlıdır. Ama, Çorum seyircisinin desteği, takımı ateşleyecek, motive edecek düzeyde değildi. Biraz moral destek, kılpayı bir puan kaptırılan maçın kazanılmasını sağlayabilirdi.”

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Bugün 4 büyükler arasına adını yazdıran Trabzonspor’un kuruluş tarihi de, Çorumspor gibi 1967…Yani, profesyonel futbol liglerinin en eskilerinden biriyiz.

Henüz taraftar gruplarının ayrışmadığı o yıllarda, taraftarlar kentin özelliğine göre genel bir isim alırdı. Sonradan çoğu unutuldu. Belki unutulmayanlardan biri “Yiğidolar”…Sivaslı taraftarların kullandıkları isim…

Yeni kuşaklar hatırlamaz, ama Çorumspor taraftarlarının o yıllardaki ismi de “Koçigolar” idi.

Çorumlular “Koçum”u (hatta ‘goçum’) çok kullanır ya, o sözcükten türetilmişti.

Koçigolar, öyle tutkuyla bağlılardı ki Çorumspor’a, iddialı maçlarda adeta gök gürlerdi. Kapalı: Kırmızı, Maraton: Siyah!..Birlikte: En büyük Çorum!

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Ahlatcı Çorum FK, Çorumlu futbolseverlerin hayalini bile kuramadıkları bir büyük başarıya imza attı; Trendyol 1. Lig’e çıktı. Ve bu ligin de iddialı takımları arasında yer alıyor. Bu başarıda, sponsor olarak desteği nedeniyle başta Çorum’un vefalı evlâdı Ahmet Ahlatcı’ya ve kulübün diğer destekçilerine, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve diğer tüm yönetici, teknik kadro ve sporculara, ben şahsen, bir Çorumlu olarak şükranlarımı sunuyorum.

Bu aşamada, taraftar desteğini de daha örgütlü ve profesyonelce organize etmeye ihtiyaç olduğu kanısındayım.

Centilmence, ama güçlü bir destek…Rakip takımın konsantrasyonunu bozacak, bizim takımın kazanma azmini tavana çıkaracak kadar güçlü destek…

Kırmızı-Siyah renklere gönül verenler!

Haydi daha güçlü bağırmaya:

En büyük Çorum!