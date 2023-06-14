Alınan bilgiye göre, M.D.(23), Bahçelievler Mahallesi Aşık Mahzuni Şerif Parkı yanında tanımadığı bir kişi ile bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi elindeki pompalı tüfekle M.D.’ye ateş ederek yaraladı.

Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan M.D., Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kartuş bulundu. Yaralama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.