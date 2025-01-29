Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 2009 yılında Ortaköy’de Kaymakamlık görevinde bulunan ve halen İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Gökhan Zengin’i makamında ziyaret etti.

Taner İsbir, 2009 yılında ilçede görev yapan Zengin’in Ortaköy ile hiçbir zaman bağını koparmadığını dile getirerek; “İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin ile ilçemizde yapılacak projeler ve hizmetler hakkında birçok kez istişarede bulunduk. İlçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengin ise Ortaköy’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi