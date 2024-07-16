Çorum’da hentbol denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan ve aynı zamanda Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Taner Adıkdı’nın ablası Emel Adıkdı hayatını kaybeti.

Antalya’da ikamet eden Emel Adıkdı (50) bir süredir Akciğer Kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta içerisinde rahatsızlığı nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 1 çocuk annesi Emel Adıkdı önceki gece hayata gözlerini yumdu.

Emel Adıkdı’nın cenazesi yarın Çorum merkeze bağlı Yenice köyünde defnedilecektir.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.