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İnşaat mühendisi ortaklar Ender Öncül ile Yusuf Sığırcı, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, güzel bir olayı arkadaşları Mehmet Yolyapar’la paylaştılar.

PTT, 2002 yılında “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup” başlığı altında bir kampanya başlatmıştı. İkiz kardeşlerden Ali Emrah Öncül de, kardeşi Abdullah Agâh Öncül’e yazdığı mektubu 29 Nisan 2002 tarihinde postaya verdi. Bu mektup, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim 2023 günü adresine ulaştı.

Emrah Öncül, 23 Nisan 2002’de kaleme aldığı geleceğe mektubuna, “Sevgili 2023, şu anda tam 17 yaşımdayım. Haziran’ın 7’sinde 18’e gireceğim. Lise 3’teyim. ÖSS’ye hazırlanıyorum. Bu sene kazanacağımdan pek ümidim yok, ama yine de bir mucize bekliyorum.” diye başlamış. Zarfın içinde, geleceğe gönderilmiş 4 adet de fotoğraf yer alıyor.