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Çorum Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikte “Gölge” adıyla da bilinen radyo programcısı, sanatçı Talha Bora Öge Çorum’da halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen şiir ve türkü gecesine ilgi yoğun oldu.

Program sonunda Talha Bora Öge’ye çiçek takdim Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanatçıyı Çorum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Başkan Aşgın, “Böylesine güzel bir gecede Filistin’e, Kudüs’e buradan selam gönderiyoruz. Filistin ve Kudüs’te akan her damla kan bizim kanımızdır. Mazlumu hesabını soracağımız günler çok yakındır” dedi.

Filistin için yapılan dua ile sona eren programın ardından Talha Bora Öge, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.