Olay, önceki gece 03.30 sıralarında İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Taksi sürücüsü Oğuz Erge, saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

“BAZI İNSANLARA

GÜVENMEYECEKSİN”

Taksi şoförü Oğuz Erge, saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

YANLIŞ ADRES VEREREK

DAKİKALARCA OYALADI

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

“SOĞUK HAVADAN

DOLAYI ALDIM”

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz Erge ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

TAKSİCİ KURTULAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz Erge, burada ameliyata alındı. Taksi şoförü hastanede kurtarılamadı.



BAKAN KOCA’DAN BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan taksi sürücüsünü tabancayla 3 el ateş ederek vurarak öldüren şoförü gasp eden saldırgan yakalandı.

Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin 19 yaşındaki D.A., olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.