CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyete teşekkür eden Oda Başkanı Gayretli: “Personel servis araçlarının belediye Yönetmeliği‘nde araç yaşı 19 ancak araçlarının yaşı 19’u dolduran bazı üyelerimiz var. Ekonomik şartlar ve kredi faizlerinden dolayı araçlar değiştiremiyorlar. Araçlar tüm muayenelerden geçmesine rağmen yaş sorununa takıldıkları için çalışamıyorlar. Bu araçları sattıkları kişiler Türkiye’nin her yerinde personel servisi yapabiliyorlar. Çorum Belediyesi’nden yönetmelikte değişiklik isteyerek araç yaşının 25 olmasını talep ediyoruz. Aynı sorun ticari taksilerde de mevcut. Şu anda ticari taksiler de araç yaşı 12. Bunun da yönetmelikte değişiklik yapılarak 15’i çıkarılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Tahtasız da bu ekonomik darboğazda taksici ve minibüsçülerin talebine kulak verilmesini istedi.