Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 151'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 762'ye yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, çiğ börek harcına kanatlı eti ve sakatat (taşlık) katıldığı, zeytinyağına düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı tespit edilirken, parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peyniri ve ayranda mantar önleyici madde natamisin bulundu.

Editör: AA AJANS