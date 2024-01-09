M.K. idaresindeki 19 LP 560 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Yaralanan sürücü ve yanında bulunan E.T, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.