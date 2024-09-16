Dursun K.(48) idaresindeki 19 ACT 127 pkakalı otomobil Çorum-Osmancık Karayolu Glünyazı mevkiinde devrildi.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobile bulunan sürücü ile birlikte Nigar K.(84), Bayram K.(26) ve Güldane K.(47) yaralandı.

Araçtan itfaiye yardımı ile çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.