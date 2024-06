Halkın yoğun olarak hissettiği geçim sıkıntısı ve beraberinde gelen sosyal sorunlarla bir bayrama daha girildiğini ifade eden Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Bayramlar sevincin, mutluluğun, paylaşmanın yaşandığı günlerdir. Geçim sıkıntısı içerisinde olan halkımız bırakın kurban kesmeyi, evine pazar alışverişi yapmanın, çocuklarına, torunlarına harçlık vermenin derdine düşmüş vaziyette. İnsanlarımız kurban kesemiyorsa, haftada, ayda bir evine et zor giriyorsa, bayramda çoluğuna çocuğuna kıyafet alamıyorsa, tatili bırakın memleketine dahi gidemiyorsa bunun sorumlusu iktidardır.

Halkımızın derdiyle dertleniyor, yaşadığı tüm sorunları her platformda dile getiriyoruz. Her şeye rağmen mücadele azmimiz diri. Yaşanan zorlukları aşmak için mücadeleye devam edeceğiz. İktidarın halkı silindir gibi ezmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin bayram sevinci kursağında kalmasın. Biz varız ve ümitvarız.

Bu duygularla başta hizmet etmekten onur duyduğum Çorum halkının bayramını kutlar, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için Kurban Bayramı süresince görev yapacak olan tüm kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve basın mensuplarına başarılar dilerim.”

