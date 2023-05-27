Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesi ilçelerde son ziyaretlerini gerçekleştiren Milletvekili Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Bayat’ta esnafı, kahvehaneleri, sivil toplum kuruluşlarını ve alışveriş pazarını ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Vatandaşlarla sohbet eden, sorun ve talepleri hakkında bilgi alan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, sorunların çözümü noktasında çaba göstereceğini ve Çorum’un, üreticilerin, halkın beklentilerine kavuşması, hakkını alması için Meclis’te mücadele edeceğini bildirdi.

Mehmet Tahtasız’a CHP Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır, Milletvekili Aday Adayı Av. Sadık Eral, İl Başkan Yardımcıları; Ferda Suiçmez, Celal Uysal, Ali Bükücü, Burhan Erdem ve bazı partililer de eşlik etti.