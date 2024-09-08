Tahtasız, ziyarette yaptığı açıklamada, “Partimizin Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Sayın Asu Kaya’yı makamında ziyaret ederek, kendisine hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Kadınlarımızla, gençlerimizle ve her yaştan partilimizle durmaksızın çalışarak iktidara geleceğiz. Cennet vatanımızı bu zam ve zulüm iktidarından hep birlikte kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından, Kaya da Tahtasız’a teşekkür ederek, partinin hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Bu tür ziyaretlerin, parti içindeki dayanışma ve güç birliği için önemli olduğunu belirten Kaya, CHP'nin iktidar hedefleri doğrultusunda tüm enerjilerini seferber edeceklerini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR