Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni İsmail Zurnacı tarafından öğrencilere okul hakkında bir sunum yapıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayan Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu, uyum haftasında öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl, okula yeni tayin olan Okul Müdürü Ramazan Akkaya yapılan etkinliklerden öğrencilerin memnun kaldıklarını söyledi. Ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Demirci eşliğinde öğrencilere sandalye kapma, çuval yarışı, halat çekme gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Uyum haftası kapsamında, 5. sınıf öğrencileri için özel olarak planlanan eğlenceli aktiviteler, çocukların okul ortamına alışmalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağladı. Eğitici oyunlar, grup çalışmaları ve çeşitli sportif etkinlikler, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de sosyalleşmesini destekledi.

Okul Müdürü Ramazan Akkaya, etkinliklerin amacının öğrencilerin okul atmosferine hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir başlangıç yapmak ve öğrencilerimizin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak bizim önceliğimiz. Uyum haftası bu sürecin önemli bir parçası” dedi.



5. sınıf öğrencileri ise düzenlenen etkinliklerden oldukça memnun olduklarını ve okul hayatına büyük bir hevesle başladıklarını ifade ettiler. Çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri keyifli zamanların kendilerini daha güvende hissettirdiğini belirtti. Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Akkaya, günün sonunda bütün 5. Sınıf öğrencilerine dondurma ikramında bulundu.

Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerinin gelişimini desteklemeyi ve onlara çeşitli fırsatlar sunmayı hedefliyor. Uyum haftası, bu hedeflerin ilk adımı olarak değerlendiriliyor ve öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesi için zemin hazırlıyor.