Soğan üreticilerinin ve tarım çalışanlarının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, Millet İttifakı’nın tarım alanında hayata geçireceği projeler hakkında bilgi vererek, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Beraberinde İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ile birlikte Ömerbey Köyü eski muhtarı ve üretici Halil Olukçu’dan tarımsal sorunlar ve üretim durumu hakkında bilgiler alan Tahtasız, CHP’nin tarıma, hayvancılığa, üretime önem veren bir parti olduğunu dile getirerek, TBMM’de sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.