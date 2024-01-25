Tahtasız konuşmasında, “24 Ocak, ülkemizdeki kara günlerden biri; araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu'nun bombalı saldırı sonucu katledilişinin 31'inci yılı, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın da şehit edilmesinin 23'üncü yılı. Uğur Mumcu bu ülkenin cesur kalemiydi, Gaffar Okan da örnek bir polis ve Diyarbakırlıların Gaffar babasıydı. Uğur Mumcu otuz altı yıl önce kaleme aldığı tarikat, siyaset, ticaret yapılanmasına dikkat çekerek ileri görüşünü belirtmiş oldu.

Uğur Mumcu, 1993 yılında kaleme aldığı yazıda "Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar otuz yıl sonra general olacaklar ve cumhuriyete karşı koyacaklar." diyerek 15 Temmuz hain darbe girişimini yıllar öncesinden işaret edecek kadar bilgiliydi: Geçmişte çok sayıda aydınımızı, gazeteciyi katlederek bu dünyadan ve ailelerinden kopardılar ancak Türk halkının gönlünde edindikleri yeri asla koparamadılar. Tüm yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, nereden ve kimden gelirse gelsin terörü bir kez daha lanetliyorum” ifadelerine yer verdi.