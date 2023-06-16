AK Parti iktidarında söz verilen ancak yapılamayan bazı vaatleri sırlayan Tahtasız, şunları söyledi: “Bizim Çorum ilimizin 20 yılık AKP iktidarında verilmiş ama yapılmayan sözleri var. Hızlı tren, havaalanı, acemi birliği, polis moral eğitim merkezi sözleri var. Bu sözleri buradan yeniden hatırlatmak istiyorum.

“ESKİ DEVLET HASTANESİ İHALESİ YAPILAMADI”

Ayrıca Çorum ilimizin eski devlet hastanesi yıkıldı. Fakat ihalesi bir türlü yapılamadı. İhalesinin ne zaman yapılacağına dair soru önergesi verdik. Ayrıca Çorum’un Hititlerin başkenti olması sebebiyle orada yapılan Hitit Barajımız var. Bu barajımızda maalesef DSİ tarafından yapıldı. 13 milyon para harcandı. Ancak işletmeye açılmadığı için çürüyor, bu konuda da soru önergesi verdik."