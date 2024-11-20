Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıya katılan Milletvekili Tahtasız, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun konuşmasını protesto ettiklerini ve komisyon toplantısını terk ettiklerini bildirdi.

Milletvekili Tahtasız konuyla ilgili açıklamasında: “Gerek İstanbul İl Sağlık Müdürüyken gerekse bakanlık yaptığı dönemde bebek ölümlerinden sorumlu olan Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ