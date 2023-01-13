Mehmet Tahtasız, down sendromlu veya özel eğitime muhtaç gençleri ihmal etmiyor. Yeni yıl nedeniyle özel gençler ve aileleri için bir program organize eden Milletvekili aday adayı Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Lila Pasta Salonu ve Restaurant’ta çocuklarla birlikte pasta kesti, çeşitli hediyeler takdim etti ve onlarla birlikte oyunlara katıldı.

Buluşmaya; Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocuklarla birlikte pasta kesen ve müzik eşliğindeki oyunlara katılan Tahtasız, farkındalığa dikkat çekerek tüm toplumu bu çocuklara fırsat tanımaya davet etti. Engelli derneklerine, çocuklara ve ailelerine ellerinden geldiğince her konuda yardımcı olmaya, hayatı onlarla birlikte paylaşmaya gayret edeceklerinin altını çizen Tahtasız, “Ailelerimizi tebrik ediyoruz. Sizler gerçekten eli öpülesi kişilersiniz. Kapımız sizlere her zaman açık. Yanınızdayız. Yalnız değilsiniz” diye konuştu.

Neslihan Hüsülüoğulları da “Bizler, çocuklarımızla birlikte hayatın içinde olmak istiyoruz. Çocuklarımıza fırsat tanındığında yapamayacakları, başaramayacakları bir şey yok. Yeter ki farkındalık yaratalım, önümüzdeki engelleri kaldıralım. Hayatı birlikte paylaşıyoruz” diyerek, sıcak ve samimi bir yaklaşım sergileyen, yeni yılda çocukları misafir eden Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

