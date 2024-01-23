Çorum’un Kargı ilçesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşların devletten alacakları toplamda 35 milyon lirayı bulduğu belirtilirken, ödenek olmadığı gerekçesiyle paralarını alamayan köylülerin esnafa olan borcunun biriktiği ve geçim sıkıntısına düştüğü ifade edildi.

Kargılı orman köylüleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek, sorunlarını aktardı.



“ZOR DURUMDAYIZ”

Sorunlarını aktarmak için Kargı ilçesinden Çorum merkez gelen vatandaşlar, “2023 yılının Ocak ayında kestiğimiz ağaçların parasını halen alamadık. Normalde 2-3 ay içerisinde paramızı alıyorduk. Ocak ayında teslim ettiğimiz ağaçların faturasını 2023 Aralık ayında kestik. Onun üzerinden de 45 gün geçti ancak halen paramızı alamadık. Hepimiz zor durumdayız. Önceden gelen alacaklarımız da var. Alacaklarımız zaten enflasyonun altında ezildi. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü genel müdürlükten paranın gelmediğini, ne zaman geleceğini de bilmediklerini söylüyor” dediler.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslendiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, “Sizlerin sözüyle kesim yapan ve orman işletme müdürlüğüne teslim yapan vatandaşlarımızın parasını lütfen ödeyin” diyerek şunları söyledi:“Kargı’dan gelen esnaf arkadaşlarımız Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim ettikleri kesimlerin karşılığında paralarını alamadıklarını ifade ettiler. Kargı Orman İşletme Müdürlüğünü aradım. Bana, ‘Sayın vekilim, 12’nci ayın içerisinde alınması gereken paralar maalesef ödenemedi’ dediler. Sadece beni ziyarete gelen arkadaşlarımızın yaklaşık 3 milyon TL alacağı var. Kargı ilçemizdeki halkın yaklaşık yüzde 80’i orman işiyle uğraşıyor. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Ancak paralarını alamadıkları için hem orman köylülerimiz hem de bölgedeki esnaf ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor. Kargı’nın toplam alacağı olan 35 milyon TL. Söz verilmesine rağmen 45 gündür ödenmiyor. Çünkü onlar da parça ve yakıt aldıkları kişilere ödeme yapacaklar. Daha da önemlisi evlerinin geçimini sağlayacaklar. Kargı’da 3 bine yakın vatandaşımız mağdur.”Tahtasız, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini de sözlerine ekledi.