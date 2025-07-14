Mihri Hatun Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve dualarla şehitler yad edildi. Program, namaz öncesinde başladı. Kargı İlçe Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri Feyzettin Sarışen, Cahit Ada ve Recep Yılmaz tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve salât ü selamlar okundu. Camide duygulu anların yaşandığı program, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programın sonunda Kargı İlçe Müftüsü Süleyman Erbek tarafından yapılan duada, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler anıldı. Dualarda vatan, millet ve ezan için can veren kahramanların ruhlarına rahmet dilendi. Namazın ardından Kargı Belediyesi tarafından cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Hem anlamlı hem de manevi değeri yüksek olan etkinlik, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Kargı İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, “15 Temmuz gecesi canını vatanı için feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR