İlçedeki eğitim kurumlarında görev yapan toplam 145 öğretmen ve idareci de öğrencilerle birlikte tatile girdi. Öğleden önce Yunus Emre İlkokulu’nda karne töreni düzenlenerek, birinci sınıf ve yedinci sınıf öğrencilerinin karneleri Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Milli Eğitim Şube Müdürü Sacit Erikçi, Okul Müdürü Mücahit Açıkbaş tarafından dağıtıldı.

Öğleden sonra ise Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu’nda karne töreni gerçekleştirilerek, birinci sınıf öğrencilerinin karneleri Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Milli Eğitim Şube Müdürü Sacit Erikçi’nin katılımı ile dağıtıldı.

Karne töreninde Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, ayın öğrencisi seçilen İsmail Gencel’e hediyesini vererek, tebrik etti. Protokol üyelerinin alkışları arasında öğrenciler okuma pastasını öğretmenleri Hasret Arslan ile birlikte keserek kutladılar. Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, öğrencilere tatili verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kaymakam Akman ve Belediye Başkanı Dereli tüm öğretmenlere ve okul yöneticilerine de göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür ederek, iyi tatiller dileklerinde bulundu. Öğrenciler, bir yıl boyunca gösterdikleri emek ve çabanın karşılığı olan karneleriyle büyük bir sevinç yaşadı.

Editör: Haber Merkezi