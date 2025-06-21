Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli de şenliğe katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çayır Mevkii Tribün Alanı’nda gerçekleştirilen renkli ve eğlenceli anlara sahne olan şenlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken, birbirinden keyifli etkinliklerle hem yıl boyunca biriken yorgunluklarını unuttular hem de yaz tatiline neşeyle ‘merhaba’ dediler.

Etkinlikte; Palyaço gösterileri, Sihirbaz ve Bubble Show, Yüz Boyama & Maskotlar, Canlı Müzik, Eğlenceli Yarışmalar ve Sürpriz Etkinlikler yer aldı.

Etkinliğe veliler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılarak bu güzel anlara ortak oldu. Kargı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan kurumlara teşekkür edildi.

Açıklamada, “Kargı Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya devam edecek” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi