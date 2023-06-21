Çorum merkeze bağlı Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Yavruturna Muhtarı Metin Kaşar, Akkent Muhtarı Necip Güler, Mimarsinan Muhtarı Fevzi Şeker, Karakeçili Muhtarı Mehmet Aydın, Yeniyol Muhtarı Seydi Demiray, Gülabibey Muhtarı Hasan Belli, Buharaevler Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kunduzhan Muhtarı Kadir Akçal ve Çorum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat, Milletvekili Mehmet Tahtasız’a TBMM’de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kanat ve muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Tahtasız görevlerinde başarı diledi. Mahalle sorunlarının ele alındığı ziyarette bazı muhtarlar da Milletvekili Tahtasız ile birlikte CHP Grup Toplantısı’nı da izledi.