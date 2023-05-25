28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Milletvekili Tahtasız, Mecitözü İlçesi’nde esnafı ve vatandaşı dinledi.

Beraberinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve parti yöneticileriyle birlikte Mecitözü İlçesi’nde sivil toplum kuruluşlarını, esnafı, kahvehaneleri ve sanayi bölgesini ziyaret eden, vatandaşların taleplerini dinleyen Tahtasız, hem 14 Mayıs seçimlerinde kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti, hem de 28 Mayıs seçimlerinde halkı yeniden sandık başına davet ederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi.

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemizin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu anlatan Tahtasız, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve seçilmesinin büyük bir önem arz ettiğini dile getirerek, “vatanını seven ayağa kalksın, vatanını seven sandık başına gitsin” diye konuştu.

Tahtasız, Mecitözü İlçesi’nin yaşadığı sorunları çok iyi bildiğini sözlerine ekleyerek, sorunların takipçisi olacaklarını açıkladı.