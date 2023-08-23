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Bakanlıktan gelen yanıta göre hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri neticesinde üçte iki çoğunluk sağlanamadığından projenin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

“UZLAŞMA SAĞLANAMADI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki imzasıyla gönderilen yanıtta şu bilgiler verildi:

“Çorum ili, Merkez ilçesi, Kale mahallesinde yer alan yaklaşık 9,43 hektar büyüklüğe sahip “Riskli Alan’da 01.09.2022-12.06.2023 tarihleri arasında yürütülen ‘Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmeleri’ neticesinde üçte iki çoğunluk sağlanamamış olup, alandaki hak sahiplerinin uzlaşmasını etkileyecek farklı dönüşüm kurguları değerlendirilmek üzere söz konusu projenin uygulaması ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

“RİSK DEVAM EDİYOR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önergeye gelen cevabın ardından Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’le görüşerek bilgi aldı. Bölgedeki riskin devam ettiğini ancak dönüşüm projesinin uygulamaya geçirilemediğini belirten Tahtasız, “Bakanlık yasa gereği üçte iki çoğunluğun sağlanamadığı için projenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini söylüyor ancak mahalledeki risk devam ediyor. Bir deprem veya başka bir afet olması durumunda bu mahallede yaşayan binlerce insanın yaşamı söz konusu. O nedenle Bakanlık belirsiz bir tarihe ertelemek yerine vatandaşları ikna etmek ve bu bölgeyi bir an önce boşaltmak ve dönüştürmek için ivedilikle adım atmalıdır. Çorum’un birçok projesi gibi bu projede rafa kaldırılıp unutulmamalıdır” diye konuştu.

MUHTAR ŞAHİN: “PARANIN NE ZAMAN ÖDENECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kentsel dönüşüm sürecinde arsası küçük olan ve ev verilemeyecek durumda olan vatandaşlara para teklif edildiğini ancak paranın ne zaman verileceğinin belli olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Arsa metrekaresi yeterli olmayan ve daire alamayan vatandaşa para teklif ediliyor. Fakat paranın ne zaman ödeneceği belli olmadığı için vatandaş evini ya da arsasını terk etmeyerek, uzlaşmaya yanaşmıyor. TOKİ acilen vatandaşla uzlaşmalı ve vatandaşlara kolaylık sağlamalı. Vatandaş lehine adımlar atmalı. Öte yandan arsa fiyatları 1.5 yıl önceki fiyatlar. Bu fiyatlar da güncellenmelidir. Çorum’un riskli bölgesi olarak ilan edilen mahallemiz bir an önce kentsel dönüşüme sokulmalıdır.”