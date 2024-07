Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi’nin süt ve et fiyatlarının araştırılmasına yönelik önergesi üzerine yaptığı konuşmada, maliyeti karşılayamayan fiyatla hayvancılığın kökünü kazımaya ant içmiş Ulusal Süt Konseyi’ni ve Tarım Bakanlık görevini yapmaya, aksi takdirde istifaya davet etti.

“İNEKLER VATAN HAİNİ!”

Çiğ süt fiyatlarının düşük olduğunu, damızlık ineklerin kesime gittiğini vurgulayan Tahtasız, “Çiftçimiz AKP iktidarına soruyor: Ey AKP Hükûmeti, size göre bizim inekler vatan haini, memesinden çıkan süt de enflasyonun sebebi midir ki desteklerimizi vermiyor, damızlık hayvanlarımızın kesime gitmesine göz yumuyor, et fiyatlarını yükseltiyorsunuz? Ey AKP iktidarı, size göre bizim yerli tarım ürünlerimiz kıymetsiz, değersiz; yabancı ülkelerin ürünleri değerli, çiftçileri kıymetli midir ki sürekli hayvan ve et ithal ediyorsunuz?" dedi.

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatını 1 Mayısta 14 lira 65 kuruş olarak açıkladığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Konya ve Aksaray’da çiğ süt fiyatının 2 lira aşağı düşürüldüğünü düşük fiyatın diğer illerde de uygulanmak istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“KAFALAR KUMA GÖMÜLMÜŞ”

“Süt toplama gideri olarak da 2 lira verecekti, bu da yalan oldu. Çiğ süt fiyatı artışı kaşıkla verildi, girdi maliyetlerindeki zamlar nedeniyle para üreticinin cebine girmeden kepçeyle tekrar alındı. Bugün süt üreticisi 1 litre sütü 15 ila 15,5 lira arasında satıyor, 2 lira da toplama gideri düşülüyor ve üreticinin cebine yaklaşık 13,5 lira para giriyor. Çiğ süt destekleme primi ise yaklaşık üç yıldır 50 kuruşta sabit tutuluyor. Konya ve Aksaray'da çiğ süt fiyatı 2 lira aşağı düşürüldü. Sanayicinin sütü almaması ve devletin sütün fazlalığını alarak süt tozu alımını açmaması nedeniyle diğer illerde de fiyat 2 lira düşürülmeye çalışılıyor. Tarım Bakanlığının acilen çiğ süt regülasyonunu sağlaması, süt tozu alımını açarak süt pazarlamasında sıkıntı olan illerde alım yapması gerekiyor. Kıymetli milletvekilleri, sorun çok ciddi ancak Ulusal Süt Konseyi de Tarım Bakanı da kafasını kuma gömmüş bekliyor.”

“İKTİDARIN BİR ELİNDE CIMBIZ BİR ELİNDE AYNA”

AKP iktidarının toplumun bütün kesimlerine düşman olduğunu belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki çiftçiye düşman, hayvancılıkla uğraşana düşman, işçiye düşman, memura düşman, emekliye düşman, sanayiciye düşman, öğretmenlere düşman, sokak hayvanlarına düşman. Ülkenin kaynaklarını 5'li çetelere, kur korumalı mevduat hesaplarına, dövize endeksli geçiş garantili yollara oluk oluk akıtan iktidar, konu millete, çiftçiye gelince kuruşun hesabını yapıyor. Tarım bitmiş, çiftçi üretime küsmüş, hayvancılık bitmiş, damızlık inekler kesime gitmiş; iktidarın umurunda bile değil. Çorum'da süt üreticilerimizle birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Hepsi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor, damızlık ineklerini satmamak için mücadele veriyorlar ama gelin görün ki bir elimde ayna, bir elimde cımbız misali hiçbir şey iktidarın umurunda değil” diye konuştu.

Tahtasız, konuşmasında CHP iktidarında halkın ve çiftçinin tüm sorunlarının çözüleceğini de vurgulayarak, milletin efendisi olan köylüye ve çiftçiye anasının ak sütü gibi helal olan millî gelirin yüzde 1'inin destek olarak verileceğini dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ