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Yaz başından bu yana klima yetersizliği nedeniyle hastaların mağdur olduğunu ifade eden Tahtasız, “Yetkililerden aldığım bilgiye göre yeni klima üniteleri için ihale yapılmış ancak en erken 1.5 ay sonra tamamlanacak. Ülke genelinde ve ilimizde devam eden aşırı sıcaklıklar nedeniyle Erol Olçok hastanesindeki klimalar yetersiz kalıyor. Hastalar sıcaktan dolayı bunalıyor. Ayrıca sıcak hava ile birlikte mikropların çoğalma riski de artıyor. Şu an yalnızca Acil Servis, Ameliyathane ve Yoğun bakım sağlıklı bir şekilde soğutuluyor. Sıra beklemekten perişan olan hastaları bir de sıcaklar bunaltıyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.