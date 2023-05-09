Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen Tahtasız, vatandaşları 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye, oylara sahip çıkmaya çağırdı.

Beraberinde CHP İl Başkanı Ümit Er, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ve bazı partililer ile birlikte Hal esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında üretime önem vereceklerini, sebzenin, meyvenin, gıdanın ulaşılabilir olacağını bildirerek, piyasada yaşanan zamların nedenleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Üretimin önemine dikkati çeken Tahtasız, üreticinin yaşadıkları sıkıntıları çözerek çiftçinin de, esnafın da, halkın da rahatlayacağı bir sistem kuracaklarını anlattı.

Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında kuracakları Esnaf Bakanlığı ile sorunları tek elden ve kalıcı olarak çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Tahtasız, Çorum’un da, Çorum esnafının da Millet İttifakı iktidarında hakkını alacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)