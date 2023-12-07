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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ Slimkent Konutlarına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. Tahtasız; “Emeklilerimiz hiçbir şeyden çekmedi AKP iktidarından çektiğini. Maaşları kuşa döndü, hayatları çileye. Yıllarca çalıştılar, emekli oldular; AKP'nin yarattığı enflasyon canavarı onları yeniden çalışmak zorunda bıraktı. Emeklilerimizi 5 bin liralık ikramiyeye dahi muhtaç ettiniz” dedi.

Tahtasız, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Çorum'da da emeklilerimizi TOKİ mağduru ettiniz. "2021 yılında teslim edeceğiz." dediniz, olmadı "2022" dediniz, olmadı "2023'ün yedinci ayında" dediniz, olmadı "Kırk beş gün sonra teslim olacak." dediniz, gene olmadı. 743 konuttan sadece 90-100 tanesinin anahtarını verebildiniz ama su yok, elektrik yok. TOKİ mağdurları sizlerden buraların eksiğinin bitirilmesini istiyor. Birçok emeklimiz orada hayatını kaybetti. Eğer vicdanınız var ise kara kış gelmeden, anahtarını verdiğiniz dairelerin sorununu çözün, teslim edemediğiniz 500 ailenin dairelerini ne zaman teslim edeceğinizi yakın zamanda açıklayın.”