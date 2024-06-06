Tahtasız, emekli bayram ikramiyesinin yanında emekli maaşlarının da bayram öncesi yatırılması gerektiğini vurguladı. Emeklinin geçim sıkıntısı içerisinde olduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini müjdeledi, "Emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yaptık, 3 bin liraya çıkardık." diye tekrar övündü. 2018 yılında bin liralık bayram ikramiyesiyle kurban hissesine girip kendi başına kurban alabiliyordu emekli, bugün emekli maaşının tamamıyla bile kurban hissesine giremiyor. 2018'de bin lirayla 3 çeyrek altın alan emekli bugün 1 çeyrek altın alamıyor” dedi.

“3 BİN LİRA İLE NE YAPACAK?”

Cumhurbaşkanı’nın “Bu yıl emekli yılı olacak” sözünü hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidar milletvekillerine seslenerek şunları söyledi:

“Seçimden önce ‘Bu yıl emekli yıl olacak’ dediniz madem, sözünüzde durun. Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini ve emekliyi dinleyin, en düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini asgari ücret olarak belirleyin, asgari ücreti de açlık sınırının üzerine çıkartın. Emeklilerimiz bayram ikramiyesiyle birlikte maaşlarının da yatmasını bekliyor. Maaşı yatmayan emekli bu 3 bin lirayla evine alışveriş mi yapacak, torunlarına harçlık mı verecek? Emeklilere yaptığınız zulüm arşa ulaştı, hiç olmazsa bayramda yüzlerini güldürün, insanlarımıza, emeklilerimize maaşlarını bayram öncesi verin.”

Editör: HABER MERKEZİ