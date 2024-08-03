BOTAŞ tarafından doğalgaza gelen %38’lik zammı eleştiren CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Hani Trakya’da 3 trilyon metreküp, Karadeniz’de 450 milyar metreküp doğalgaz bulmuştuk. Hani vanaları sonuna kadar açacaktık. Ne oldu o iş?” diye sordu?

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız açıklamasında “Doğalgaza bir gecede yüzde 38 zam geldi! Hani Trakya’da 3 trilyon metreküp, Karadeniz’de 450 milyar metreküp doğalgaz bulmuştuk. Hani vanaları sonuna kadar açacaktık. Ne oldu o iş? İşiniz gücünüz yalan dolan. AKP iktidarı sokak hayvanlarını katletmek için harcadığı enerjiyi enflasyonu düşürmeye harcasaydı halkımıza bir faydası dokunurdu. Bu zam ve zulüm iktidarı gidecek” dedi.



Editör: KEMAL YOLYAPAR