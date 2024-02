Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı KHK değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar ve Çorum’un sağlık alanında beklediği hizmetlere ilişkin bir konuşma yaptı.

AKP iktidarının 2003 yılında ortaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı için 22 yılda çok yasal düzenleme yaptığını ama sorunların bitmediğini kaydeden Tahtasız, “Bu kanun teklifi de onlardan biri ama sorunları çözmeyecek. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın iflas ettiği ortadadır. Yapılan bu değişiklikler de iflası ertelemekten ibarettir. AKP iktidarında özel hastaneler mantar gibi çoğaldı, kamu hastanelerindeki tecrübeli doktorlar özel hastanelere geçti ya da yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Sayenizde devlet hastanelerinde uzman doktor yetersiz ya da yok. Böylece halkımızı özel hastanelere muhtaç ettiniz. Devlet hastanelerinde tıbbi malzeme yetersiz, birçok ilaç yok. "Dönüşüm" diye askerî hastaneler kapatıldı. Kıtada ve gemideki askerî doktorların sayısı 2 binden 300'e düşürüldü. AKP döneminde işsizler ordusuna binlerce sağlık mezunu genç de eklendi. SMA, kanser gibi hastalığı olanlar, devletten destek göremeyince yardım kampanyalarına başvurmak zorunda kaldı” dedi.

“MR ÇEKTİRMEK DEVEYE HENDEK ATLATMAKTAN DAHA ZOR”

Milletvekili Tahtasız, “Bakın, bugün Amasya'da yaşayan Çorumlu hemşehrim bana ulaştı, bu annemizin dirençli epilepsi hastalığının yanında zihinsel ve yürüme engelli olan 8 yaşında Elif Elvan Levent isimli bir kız evladı var. Devletimiz bu kızımızın ilacını karşılamadığı için diyacomit isimli ilaca her ay 30 euro para ödüyor. Bu annemiz engelli bakım parası da alıyor ama üniversiteyi bitiren oğlu çalışmaya başlayınca aldığı bakım parası da kesileceği için çok endişeli çünkü engelliye ve ona bakana, eve giren gelire göre maaş veriliyor. Eve giren gelir yükselince engellinin engelli düzeliyor mu ki maaşını kesiyorsunuz? Engelli ve engelli maaşı engel kalkmadığı sürece eve giren gelire bakılmaksızın ödenmelidir. Hastaların başka illere sevklerinde ödenen gider ücretleri de artırılmalıdır. Bugün gelinen noktada hastanelerden randevu almak, ameliyat sırası bulmak, ultrason, MR çektirmek deveye hendek atlatmaktan daha zor. Türkiye'nin her yerinde durum aynı. Çorum'un içinde bulunduğu durumu özetleyeyim: Çorum Devlet Hastanemiz yedi yıl önce yıkıldı. İhalesi üç ay önce yapılmasına rağmen bu sefer de yer teslimi yapılmadı. Yer teslimi bugün yapılmış olsa Çorum halkı üç yıl daha beklemek zorunda. 528 bin nüfusu olan Çorum halkı maalesef tek hastaneye muhtaç edildi” açıklamalarında bulundu.

“SİZİN SAĞLIK ZULMÜNÜZDEN HALKIMIZI KURTARACAĞIZ”

Mehmet Tahtasız, “Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olmak üzere 13 ilçemiz var. Uzman doktor olmaması sebebiyle ilçedeki vatandaşlarımız maalesef Çoruma gelmek zorundalar. Atamayla gelen doktorlarımız ilçelerde durmuyor, bir an önce tekrar buralardan ayrılma yollarını deniyor. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimiz var. Hâlâ liseden bozma kampüsü olmayan, kütüphanesi olmayan ve hastaneye uzak bir yerde eğitim öğretim görmek zorunda. Söz verilmesine rağmen Hitit Üniversitesi Güney kampüsüne maalesef beş yıldır bir çivi dahi çakılmadı, ihalesi yapılmadı. Merkezde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz var. Gelin, görün ki Erol Olçok Araştırma Hastanesinde de uzman doktor yetersiz. Hastanemizde endokrin doktoru yok; dermatoloji, nöroloji, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, beyin cerrahi, göz, çocuk psikiyatrisi, kardiyoloji bölümleri yetersiz. Oysa bu bölümler bu hastaneyi hastane yapan ana bölümlerdir. Araştırma hastanesinde acil ameliyatlar dışında ameliyat olmanız, MR, ultrason sırası bulmanız tamamen torpile bağlı. Kısa bir süre önce hastaneye gittim, doktor sırası bekleyen hastalarımızı dinledim. Randevu alabilmek için sabahın 6.30'unda sıraya giriyorlar. Merkezî Hekim Randevu Sistemi maalesef çalışmıyor. AKP'ye göre sağlıkta çağ atladık. Sayın milletvekilleri, inanmıyorsanız ve cesaretiniz varsa bir gün sabah erken saatlerde siz de herhangi bir hastaneye gidin, hastaları dinleyin. Bakın bakalım, dönüşüm sağlanmış mı, sağlanmamış mı? Sizin sağlık zulmünüzden halkımızı kurtaracağız çünkü AKP sağlığa zararlıdır” şeklinde konuştu.

