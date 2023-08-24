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CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, eski Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında hükümete yüklenerek, “Çorum halkını kandırmayın. Yalan rüzgarı gibisiniz. Söz kişinin aynasıdır. Üç ihale yaptınız hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a yapılacak 200 yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesi bir kez daha iptal oldu. CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, millet ittifakına mensup il başkanlarıyla birlikte eski devlet hastanesi önünde açıklama yaptı.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Ümit Er ve yönetimi, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşkunsu, DEVA Partisi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Tahtasız, Çorum halkıyla birlikte eski devlet hastanesinin açılması için verdikleri mücadelenin 6. yılında olduklarını hatırlattı.

Bu 6 yılda iktidar partisinin il başkanı, milletvekilleri, sağlık bakanı ve Cumhurbaşkanı’nın Çorum halkına defalarca söz verdiğini ve bu sözleri yerine getirmediğini dile getiren Tahtasız, “2017 yılında kamuoyunun ve bizlerin ısrarla uyarmasına rağmen Çorum devlet hastanemiz maalesef kapatıldı. Eğitim ve araştırma hastanemiz sağlık hizmetlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Birçok branşta uzman doktor yok. Araç gereçler eksik. Çorum halkı hastanemizde muayene için ameliyat için, emar ve ultrason çektirmek için aylar sonrasına sıra alabiliyor. Ya da siyasiler, bürokratlardan yardım almak zorunda kalıyor. Kulla kulluk ettiriliyor.” dedi.

“SÖZLER TUTULMADI”

Eski devlet hastanesinin ihale sürecini anlatan ve 2020 ekim ayında AK Partili Çorum milletvekilinin devlet hastanesinin 2021 yılında hizmete açılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Tahtasız, şunları söyledi: “Bu sözün yalan çıkması üzerine Cumhurbaşkanının talimatıyla sağlık bakanı yeni bir tarih açıkladı. 12 Aralık 2022 yılında Çorum Devlet Hastanesi ihalemiz yapılacak hayırlı olsun. Ne hikmetse hiçbir müteahhit ihaleye katılmadı. AKP milletvekilleri bunun üzerine seçim öncesi Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanıyla görüşerek Çorum halkına bir müjde daha açıkladılar. 17 Mart 2023 devlet hastanesi ihalemiz yapılacak. Bu müjde de yalan çıktı.”

“YALAN RÜZGÂRI GİBİSİNİZ”

En son 22 Ağustos 2023 tarihindeki ihalenin de yapılamadığını aktaran Tahtasız, “Dün AKP milletvekilinin sağlık bakanıyla görüşmesinde bir müjde daha verdi. Sağlıkta Çorum bölgenin yıldızı olacak dedi ve Çorum Devlet Hastanesi ihalesinin 29 Eylül 2023 tarihinde Çorum Devlet Hastanesi ihalesin yapılacak olduğunu söyledi. Buradan sesleniyorum AKP il başkanı, AKP milletvekilleri, AKP sağlık bakanı ve AKP’nin genel başkanına sesleniyorum. Çorum halkını kandırmayın. Yalan rüzgarı gibisiniz. Söz kişinin aynasıdır. Üç ihaleye yaptınız hiçbir iş insanı ve müteahhit ihaleye katılmadı. İhale Hesaplamasını mı yanlış yapıyorsunuz yoksa ihaleye girmeyin diye talimat mı veriyorsunuz yoksa artık yandaş müteahhitleriniz dahi sizlere güvenmiyor mu? Tabi ki yandaş müteahhitleri alıştırdınız ihaleleri dolara endeksli, geçiş garantili ya da kur korumalı yapsaydınız katılım çok olurdu. Çorum halkını kandırmaktan vazgeçin.

Çorum Devlet Hastanemizin acilen açılmasını istiyoruz.” diye konuştu.