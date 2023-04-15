14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ve önceki dönem parti yöneticilerinden Sedat Genç ile birlikte Azap Ahmet Sokak’ta esnafla dertleşti.

Tahtasız, “Hiç kimse unutmasın kişiler, partiler geçicidir, devlet bakidir.

Millet İttifakı’nın iktidarında esnaf bakanlığı kurulacak…

Esnafın faiz borçları silinecek.

Esnafın kira stopaj vergisi sıfırlanacak.

Devletin ve milletimizin soyulmasına izin verilmeyecek… 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak…

Milliyetçilik demek Türk Lirasının değerini korumaktır…

4-5 yerden maaş alma dönemi bitecek.

Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. "Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi" kurulacak” dedi. (Haber Merkezi)