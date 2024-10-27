CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Yalanla, dolanla ülkeyi yöneten AKP iktidarı halkımızı kandırmaya devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında komisyon toplantısında Ulaştırma Bakanına Çorum’a yapılması planlanan hızlı tren projesinin bizzat sormuştum ve ‘Bu yıl ihalesini yapacağız inşallah’ cevabını almıştım.

Sonra AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma Bakanının bol keseden verdiği sözü yalanlayarak Eylül ayında geldiği Çorum’da bazı açıklamalarda bulunmuş hızlı tren ihalesinin bu yıl yetişmesinin zor olduğunu söylemişti.

Ekim ayının başında İstanbul’da katıldığı Halkalı hızlı tren projesinin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, belki de Elitaş’ın kendisini yalanlamasına kızarak ‘Ekim ayı bitmeden Kırıkkale (Delice) - Çorum hızlı tren ihalesini yapacağız’ demişti.

Ekim ayının bitmesine 4 gün kaldı. Biz ihale ha yapıldı ha yapılacak diye beklerken bu sefer başka bir taraftan ses geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, ‘Tüm odağımız Samsun-Ankara hızlı tren hattının hayata geçirilmesi.

Bu proje sadece yolcu taşımacılığı açısından değil, lojistik anlamda da büyük avantaj sağlayacak. Sanayiye ulaşımda ciddi kolaylıklar sunacak ve bölgenin ekonomik potansiyelini artıracak. Önümüzdeki yıl bu projenin ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz’ dedi.

AKP kanadında her kafadan farklı bir ses çıkıyor, bir tek ses etmeyen AKP Çorum Milletvekilleri. Yalanlardan onların da başı dönmüş ve kime inanacaklarını bilemiyor olsalar gerek ki, Çorum’un yarım kalan projeleri için ‘gık’ demiyorlar. Biz hızlı trenin hızı, rahatlığı başımızı döndürecek diye beklerken AKP’nin yalanlarından başımız döndü. Çorum kamuoyu hızlı tren projesinin ne zaman yapılacağı konusunda yalansız, dolansız, net bir açıklama bekliyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi