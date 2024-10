CHP Çorum Milletvekili Tahtasız Kırkdilim Tüneli ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak AKP’lilerin ve bürokratların adeta üç maymunu oynadığını dile getirdi.

Kırkdilim Tüneli’nin sözde bu yaz açılacağını vurgulayarak gelinen noktada ‘görmedik, duymadık, bilmiyoruz’ denildiğini kaydeden Mehmet Tahtasız yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “AKP milletvekilleri ve bürokratlar her şeyden bihaberler. Ülkeyi işte bu zihniyetle yönetiyorlar.

Olan devletin milyarlarına oluyor. Kırkdilim Tüneli’nin açılmadığı her gün Hazine’ye zarar yazıyor. İşin bitimi uzadıkça maliyet katlanıyor. Bakanlığa verdiğimiz önergede işin maliyetini açıklamadılar ancak şu an için maliyetinin 2 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor.

O yola harcanan paralara onlarca okul, sağlık kuruluşu yapılırdı. Yazık oldu betona gömülen paralara. Kayaları patlatıp yolu genişletmek daha kolay ve maliyetsiz olurdu.

AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya 19 Aralık 2022 tarihinde son ışık görüldü töreninde ‘Söz verdik. Rabbimin izniyle yapıyoruz. 2023 Haziranından önce açıyoruz inşallah’ demişti. Yine Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, 11 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada inşaatın sonuna geldiklerini, tünellerin 2024 yaz aylarında hizmete gireceğini söylemişti.

Yapımına 1967'de başlanıp 1974'te açılan Kırkdilim Tüneli 1975'te meydana gelen heyelan sebebiyle kullamlamaz hale gelmişti. 2016 yılında tünelin ihalesi yeniden yapıldı. Son ihale tarihinin üzerinden 8 sene geçmesine rağmen tüneller bitirilip trafiğe açılmadı. Gelinen noktada tüm sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Kırkdilim Tüneli adeta kırk düğüm oldu. Çöz çözebilirsen, aç açabilirsen.”

