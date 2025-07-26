Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayarak basın mensuplarının bayramını kutladı.

117 yıl önce 24 Temmuz 1908’de, İkinci Meşrutiyet ile birlikte gazetecilerin hep birlikte dayanışma göstererek sayfalarında ve matbaalarında sansüre izin vermediğini ve böylece basında sansürün kaldırıldığını söyleyen Milletvekili Tahtasız, 1908'den 1971'e kadar 24 Temmuzların "Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlattı.

“Gelinen noktada gazetecilerin hakları her geçen gün tırpanlandı, yok edildi” diyen Milletvekili Tahtasız mesajında şu görüşlere yer verdi: “AKP iktidarında sansür yeniden hortladı, basın özgürlüğünde her geçen yıl geriye düştük ve son sıralara demir attık.

2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke içerisinde geçen yıla göre bir sıra daha gerileyerek 159’uncu sırada yer aldı.

Gazete ve gazetecilere yönelik ekonomik baskılar arttı. Birçok gazete ve televizyon ekonomik sıkıntılara dayanamayarak kapanmak zorunda kaldı. Sansür ve otosansür ağır bir şekilde hissedildi. Bağımsız, tarafsız ve objektif gazetecilik yapanlar tutuklandı, hapse atıldı.

24 Temmuz Basın Bayramı olmaktan çoktan çıktı. Onurlu, yürekli, namuslu, kalemini kırıp satmayan gazeteciler 24 Temmuz'ları artık "Mücadele Günü" olarak belirledi ve bugünü kutlamıyor!

Kalemini kırıp, satmayan gazetecilerin mücadelesine ortağız. Basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu olmaya devam edeceğiz ve iktidarımızda ülkemizi basın ve ifade özgürlüğü sıralamasında hak ettiği yere getireceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi