Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük barut üreticisi GoldForce ile ileri teknoloji grafen üretiminde öncü firmalardan Nanografi, dünyanın önde gelen savunma sanayii fuarlarından IDEF 2025’te ortak stantla yer aldı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan GoldForce Makine ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., çözüm ortağı Nanografi A.Ş. ile birlikte IDEF 2025’e katılarak savunma sanayi alanındaki güçlü iş birliklerini ve teknolojik yetkinliklerini sergiledi.

Fabrika otomasyonu süreçlerinde GoldForce’a destek veren Nanografi, aynı zamanda Türkiye’de üretilmesi yüksek teknoloji ve bilgi birikimi gerektiren grafen malzemesini başarıyla üreten nadir firmalardan biri olarak fuarda dikkatleri üzerine çekti.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, GoldForce Genel Müdürü Mehmet Tök ve Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Yılmaz fuar boyunca stantta konuklarıyla yakından ilgilendi.

Firmadan yapılan açıklamada “Savunma sanayinin geleceğine dair çözümlerimizi sektör paydaşlarımızla paylaşmaktan ve güçlü iş birlikleri kurmaktan büyük memnuniyet duyduk. Standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.