23 Nisan 1920’nin Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM’nin açıldığı ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu vurgulayan Çorum Milletvekili Tahtasız, 23 Nisan’da milletin egemenliğinin değiştirilmemek üzere tescillendiğine dikkat çekti.



Türk Milleti’nin üzerinde hiçbir güç ve irade olmadığını dile getiren Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti: “23 Nisan, egemenliğin kayıtsız, şartsız ulusa ait olduğunu tüm dünyaya duyuran bir bayram olmasının yanı sıra dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesinden sonra egemenliğin ulusa ait olduğu tescillediği 23 Nisan 1920 tarihi, üç yıl sonra 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’le taçlanmıştır.

Editör: HABER MERKEZİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensupları olarak bizim anlayışımız ve yaklaşımımız millet egemenliğinin ve iradesinin üzerinde hiç bir güç olmadığı üzerinedir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti bir kişiden büyüktür ve bir kişinin iki dudağı arasına emanet edilemeyecek kadar kıymetlidir. Feraset sahibi milletimiz son yerel seçimlerde olduğu gibi bunu bir kez daha göstermiştir.Bu bağlamda; Milletimizin iradesini ve ulusal egemenliğimizi temsil eden, üyesi olmaktan onur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; bu vesileyle başta Gazze’de katledilen masum çocuklar olmak üzere dünyanın hemen her yerinde savaş, açlık ve haksızlıklara maruz kalan tüm çocukların huzur ve barış içinde geleceğe umutla bakarak yaşamalarını diliyorum. Milli bayramımız 23 Nisan’ı Gazzeli çocuklara armağan ediyorum.”