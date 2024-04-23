

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Türk milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programla kutlandı.



Programa Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb Naim Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın çocukların ve vatandaşların bayramını kutladığı programın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920’de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denilerek bağımsızlığın ve milli iradenin hâkimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiğini kaydeden Kodek, “Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur.

Editör: HABER MERKEZİ

Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedeflerine emin adımlarla ulaşacaktır. En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir.23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.Bu anlamlı, onurlu, gururlu günümüz vesilesiyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.Çocukların şiirler okuduğu programda öğrenciler halk oyunları gösterisinde de bulundu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin de verildiği program, çocukların hep birlikte sahneye inerek müzik eşliğinde oynamaları ile sona erdi.