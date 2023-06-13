Gece saatlerinde İnönü Caddesi’nde kaldırımda yürüyen Y.B.(22) ile F.B.(25), iddiaya göre İ.Ç.(31) ve H.Ö.(27)’nin kendilerine laf attığı gerekçesi ile arkadaşlarından yardım istedi.

S.E.(22), M.S.(31), M.U.(23), G.B.(34) ve R.I.(29)’un caddeye gelmeleri ile birlikte iki grup arasında meydan kavgası çıktı.

Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale ederek ayırdığı kavgada İ.Ç., yüzüne vücuduna aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralı İ.Ç., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.