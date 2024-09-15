Türkiye’de ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 938 bin 533 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,3 arttı, ayran üretimi yüzde 10,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 5,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 0,9 arttı. Ocak-Temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,0 arttı, ayran üretimi yüzde 14,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,7 arttı, tereyağı üretimi yüzde 10,7 arttı.

Bir önceki ay 921 bin 942 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında artarak 938 bin 533 ton oldu. Bir önceki ay 96 bin 973 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 10,0 oranında artarak 106 bin 696 ton olarak gerçekleşti.

Editör: HABER MERKEZİ