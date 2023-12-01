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Gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayının meydana geldiği Zafer 1. Sokak'tan geçen E. Y.(17) idaresindeki otomobil polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu.

İçerisinde sürücü ile birlikte Ö.Ö.(31), A.C.S.(21) ve M.D.(22)' nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sahıslardan yaşı küçük olan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, diğer şahıslar ise polis merkezine götürüldü.

Ayrıca otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.