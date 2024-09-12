Olay gece geç saatlerinde Akkent TOKİ konutlarında yaşandı. Devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine 19 DV 752 plakalı kamyoneti durdurdular. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üst aramasını yaptılar. Yapılan aramada araç ve şüphelilerin üzerinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ile 20 adet fişek ele geçirdi.

Bulunan silah ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Editör: İHA AJANS