Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig 1.etap müsabakaları 1-3 Kasım tarihleri arasında Nevşehir’de yapıldı. Kızlarda 19, erkeklerde ise 18 takımın mücadele ettiği 1.etap müsabakalarında Çorum Belediyespor erkek takımı Arda Kekillioğlu, Metin Bekar, Ali Afşin Gül ve Afshin Noroozi, kızlarda ise Zeynep Karaca, Ayça Şenyuva, Ezel Arslan ve Elizan Başar oyuncu grubu ile mücadele etti.

Erkeklerde ilk maçında Mardin temsilcisi Real Mardin Spor Kulübü ile karşılaşan Çorum Belediyespor bu maçı 3-0 kazanırken, daha sonra Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Üçüncü maçında Balıkesir temsilcisi Bu Piliç Spor Kulübü’ne 3-2 yenilen Çorum Belediyespor, dördüncü maçında Beyoğlu Spor Kulübü’nü 3-2, beşinci maçında ise TED Spor Kulübü’nü 3-1 mağlup etti. Altıncı maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup olan Çorum temsilcisi son maçında ise Arucad Anka Kıbrıs takımını 3-0 yenerken 7 maçta 4 galibiyet çıkarmayı başardı.

Kızlarda ise ilk maçında Çukurova Üniversitesi’ne 3-1, ikinci maçında Real Mardin Spor Kulübü’ne 3-0, üçüncü maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 ve dördüncü maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi. Beşinci maçında Samsun Maarif Koleji’ni 3-0’la geçen Çorum Belediyespor kadın takımı daha sonra Ispartes GSK takımını 3-0 ve son maçında Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek 7 maçın 3’ünü kazandı.

Toplamda 7 galibiyete imza atan Çorum Belediyespor takımı erkeklerde ilk etabı altıncı sırada, kızlarda ise onikinci sırada tamamlamayı başardı.

SPOR İHTİSAS’DAN 2 GALİBİYET

Öte yandan kızlarda mücadele eden bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas kız takımı Eylül Ece Beçer, Arnisa Şeker, Öykü Deniz Erkoç, Derya Bilgili ve Yağmur Yeşil oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Adana Çukurova Üniversitesi’ni 3-2 yenen Spor İhtisas takımı ikinci maçında Samsun Maarif Koleji’ni 3-1 mağlup etti. Daha sonra çıktığı 5 maçtan Trabzonspor’a, Real Mardin Spor Kulübü’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0, Isparta Gençlikspor’a ise 3-1 mağlup oldu.

7 maçtan 2’sini kazanan Spor İhtisas takımı ilk etabı onuncu sırada tamamladı.

Ligde ikinci etap maçları 6-7 Aralık tarihlerine Adana’da yapılacak. Federasyon tarafından bu yıl yapılacak 1. lig ilk iki etap maçları sonunda ilk sekiz sırayı alan takımlar Diamond Lig sistemine geçilecek ve takımlar deplasmanda olarak karşılaşacaklar.