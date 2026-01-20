Bu kapsamda, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ve hizmetin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler, İl Müdürlüğü ile serbest veteriner hekimler arasında imzalandı.

Sözleşme imzalama programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, serbest veteriner hekimlerle bir araya gelerek il genelinde yürütülen suni tohumlama hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmelerde; suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması, uygulama sayıları ile başarı oranlarının artırılması, temel hayvancılık desteklemeleri, buzağı ölümlerinin önlenmesi ile hayvansal üretimin planlanması ve sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kaliteli üretimin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların kamu–özel sektör iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

