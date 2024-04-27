Ali Yiğitoğlu ve Engin Karakoç seçmenlerinin teveccühünü kazanarak genç yaşlarında muhtarlığa seçildi. Yiğitoğlu ve Karakoç, mazbatalarını alarak görevlerine başladı ve artık hizmet zamanı olduğunu söylediler.

Sungurlu’da yarım asırdır faaliyet gösteren Yiğitoğlu Kuyumculuk sahibi genç işadamı Ali Yiğitoğlu, 31 Mart günü yapılan seçimde Fevzipaşa Mahallesi muhtarlığına seçilerek ilçenin en genç muhtarı oldu.

Sungurlu’nun en genç muhtarı olduğunu belirterek mahalle halkına teşekkür eden Yiğitoğlu, “Bana oy veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerimizin sonuna kadar hizmetinde olacağımdan şüpheniz olmasın. Sungurlu halkının vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın hepinizden Allah razı olsun.” diye konuştu.

Ali Yiğitoğlu, vatandaşların aradığı zaman anında kendilerine ulaşabilmeleri için muhtarlık olarak şuan ki işyerlerinde hizmet vereceğine de dikkat çekti.

Desteklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür eden Kertme Köyü Muhtarı Engin Karakoç, “Şimdi hizmet zamanı. Köyüme ve köy halkıma elimden gelenin fazlasıyla hizmet edeceğim. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel bir his, bu yaşta bu mertebelere ulaşmak gurur verici. Köyümüz için hazırladığımız projelerimiz var inşallah ilgili kurumlarla görüşerek hepsini yapmaya çalışacağız. Bu en temel ihtiyaçlarımızdan.” dedi.

Editör: BÜLENT USLU