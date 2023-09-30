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Aslen Sungurlulu olan İbrahim Bebek için gönüllüleri tarafından başlatılan “Haydi Sungurlu, İbrahim Bebeğe sahip çıkıyoruz” kampanyası doğrultusunda düzenlenen kermeste elde edilen gelir İbrahim bebeğin hesabına yatırıldı.

İbrahim bebeğin gönüllü abi ve ablaları tarafından, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kermeste 6 bin 515 dolar toplandı. Kermesten elde edilen 6 bin 515 dolar İbrahim bebeğin hesabına bugün yatırıldı.



SMA hastası İbrahim bebeğin babası Mansur Çalış, kermesin düzenlenmesinde katkısı olan gönüllülere ve tüm Sungurlu halkına teşekkür etti.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce de ölümcül kas hastalığı SMA ile mücadele eden İbrahim bebek için düzenlenen kermesi ziyaret etti. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileten Sarıyüce; kermes için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtti.

İbrahim bebeğin babaannesi ile de konuşan ve kermeste gözleme açan Sarıyüce “Kim elinden ne geliyorsa öyle destek olsun. Her şey maddiyat değil. Tabi ki hedef olan miktar çok yüksek, maddiyat önemli ama gücümüzün yettiğini yapmakta önemli. Manevi anlamda, iş yükü anlamında da desteğe ihtiyacı olan ailemize destek olalım. Bir tepsi börek açalım, bir tencere sarma saralım, bebeğimizin kampanyasını duyuralım. Allah’ın izni ile evladımızı ilacına kavuşturalım” dedi.